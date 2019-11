Et geet ëm 1,7 Milliarden Euro bei engem Taux vu knapp minus 0,25%. Den Emprunt leeft iwwer 7 Joer, also bis November 2026.

Deen negativen Taux schreift sech an de Kontext a vun der ugekënnegter méi dynamescher Gestioun vun der Staatsschold an den ëffentleche Liquiditéiten.

Den Emprunt gëtt och op der Bourse kotéiert.

Offiziellt Schreiwes

L'Etat luxembourgeois émet un premier emprunt à taux d'intérêt négatif (06.11.2019)

Communiqué par: Ministère des Finances

Le Grand-Duché du Luxembourg vient de placer avec succès un premier emprunt obligataire classique à taux d'intérêt négatif, à savoir -0,247%. L'emprunt de 1,7 milliard d'euros a une durée de 7 ans et vient à échéance en novembre 2026.

Cette émission s'inscrit dans une démarche proactive de la Trésorerie de l'Etat, dans le contexte d'une gestion plus dynamique de la dette publique et des liquidités, telle que fixée par le programme gouvernemental. Elle suit le vœu exprimé par le ministre des Finances lors de la présentation du budget et partagé par les membres de la Commission des Finances et du Budget en date du 14 octobre 2019, de profiter au mieux du contexte actuel des taux d'intérêts historiquement bas, voire négatifs.

Le livre de souscription a été ouvert le mercredi 6 novembre 2019 au matin. Les marchés ont réagi très positivement, avec une demande largement excédentaire à l'offre (oversubscription) dès l'annonce de l'émission aux professionnels. Étant donné que la demande de souscription s'est accumulée à 6,4 milliards d'euros, soit une demande dépassant presque 4 fois l'offre proposée aux investisseurs, l'opération a pu être rapidement clôturée.

BCEE, BGL BNP Paribas, BIL, Deutsche Bank, HSBC ont contribué à l'opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L'emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.

A noter que le mois dernier, le Luxembourg a déjà remboursé l'emprunt de type Sukuk de 200 millions d'euros, venu à échéance en date du 7 octobre 2019. En mai 2020, viendra à échéance par ailleurs un emprunt de 2 milliards d'euros. Le présent emprunt de 1,7 milliards d'euros servira au refinancement de celui-ci, le résidu étant couvert par les avoirs en trésorerie. La dette publique sera ainsi réduite de 500 millions d'euros en chiffres absolus entre octobre 2019 et mai 2020.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: « Pour la première fois dans l'histoire du pays, le Luxembourg a réussi à placer un emprunt à taux d'intérêt négatif. Le succès de cette opération témoigne de la valeur de notre rating AAA et de la confiance des investisseurs dans l'économie luxembourgeoise. Comme annoncé lors de la présentation du budget 2020, cette opération contribuera à financer la politique d'investissements ambitieuse du gouvernement et à refinancer aux meilleures conditions l'emprunt de 2 milliards EUR avec un taux de 3,375%, venant à échéance en mai 2020. »