Gemengen aus der Groussregioun bekloe sech ëmmer nees iwwer steierlech Perten.

Dat well vill vun hiren Awunner op Lëtzebuerg schaffe kommen an hir Steieren hei am Land bezuelen. En Uleies dat d'Ministerpresidentin aus Rheinpfalz, Malu Dreyer, en Dënschdeg während hirer Visitt mam Premier Xavier Bettel thematiséiert hat.

Deen awer huet de Fuerderungen no enger duebeler Besteierung oder engem Remboursement vu Säite vu Lëtzebuerg eng kloer Ofso ginn.

Ma och de Buergermeeschter vu Metz fuerdert finanziell Entschiedegunge vu Lëtzebuerg.