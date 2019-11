De Premier vun der tschechescher Republik, Andrej Babis, ass en Donneschdeg an e Freideg fir eng offiziell Visitt hei zu Lëtzebuerg.

Hie wäert haut mat militäreschen Ëiren vum Premier Xavier Bettel op der Clairfontaines-Plaz empfaangen ginn, ier am Staatsministère billateral Gespréicher ustinn...

Muer gëtt den Andrej Babis ënnert anerem an Audienz beim Grand-Duc Henri empfaang.., an hien gesäit de Chamberpresident Fernand Etgen, wéi och eng Rëtsch aner Deputéiert an der Chamber...

Zesummen mam Äerzbeschof Jean-Claude Hollerich wäert hien och d’Kathedral an d’Krypta besichen, wou eng Gerbe um Graf vum Jhang de Blannen wäert néier geluecht ginn.

Visite officielle à Luxembourg du Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš (07-08.11.2019)

Sur invitation du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš, effectuera une visite officielle à Luxembourg les 7 et 8 novembre 2019.

En date du 7 novembre, Andrej Babiš sera accueilli avec les honneurs militaires par Xavier Bettel à la place Clairefontaine. Par la suite, les deux Premiers ministres auront une entrevue à l'Hôtel Saint-Maximin pour passer en revue les relations bilatérales. Les grands dossiers de l'actualité européenne et internationale figureront également à l'ordre du jour.

Durant la matinée du deuxième jour de la visite officielle au Luxembourg, Andrej Babiš se rendra à la Cour des comptes européenne pour des échanges avec le président de la Cour des comptes européenne, Klaus-Heiner Lehne, le membre tchèque à la Cour des comptes européenne, Jan Gregor, et le représentant tchèque auprès d'Eurostat, Aleš Čapek.

Le Premier ministre Xavier Bettel et son homologue tchèque auront ensuite l'occasion d'approfondir leurs discussions lors d'un déjeuner offert par le Premier ministre luxembourgeois en l'honneur d'Andrej Babiš.

Dans la foulée, le chef de gouvernement tchèque et le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, déposeront une gerbe de fleurs au square Jan Palach, en présence du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel.

Par ailleurs, Andrej Babiš sera reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal. Il sera également accueilli par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, ainsi que par le président de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile, Marc Angel, et rencontrera les membres du bureau et de la commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile.

C'est à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg que le Premier ministre Andrej Babiš, accompagné de son homologue luxembourgeois, sera accueilli par Son Éminence le cardinal Jean-Claude Hollerich. Une visite guidée de la crypte par l'abbé Georges Hellinghausen, prévôt du chapitre de la cathédrale, et le dépôt d'une gerbe de fleurs au tombeau de Jean l'Aveugle figureront également au programme.

La visite officielle se clôturera par une visite d'Andrej Babiš à la House of Startups.

Aarbechtsvisitt an Tschechien

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn gëtt iwwerdeems fir e Freideg, am Kader vun enger Aarbechtsvisitt, an Tschechien erwaart.

Visite de travail de Jean Asselborn en République tchèque, le vendredi 8 novembre 2019

Sur invitation du ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Tomaš Petříček, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, effectuera une visite de travail à Prague, le vendredi 8 novembre 2019.

Au cours de sa visite à Prague, le ministre Asselborn rencontrera, en plus de son homologue tchèque, Tomaš Petříček, le Vice-ministre pour les Affaires européennes Aleš Chmelař.

Les discussions entre le ministre Asselborn et son homologue tchèque devraient permettre de faire le point sur les relations bilatérales ainsi que d'aborder les grands dossiers de l'actualité politique européenne et internationale. En sa capacité de Président du Comité de ministres de l'Union Benelux, le Ministre Asselborn abordera également avec le ministre Petříček la coopération entre le Benelux et le groupe de Višegrad, dont la Tchéquie assume actuellement la Présidence.