Wéi d'Police mellt, koum et vun e Mëttwoch op en Donneschdeg zu e puer Abréch am Land. Zu Huldang gouf eng Bijouterie geplëmmt.

Kuerz no Mëtternuecht sinn onbekannten Täter zu Huldang an eng Bijouterie an engem Akafszenter agebrach an hunn do verschidde Bijoue matgoe gelooss.

Zu Bartreng, Esch/Uelzecht, Ollem an Eschduerf sinn Onbekannter tëscht der Mëttesstonn an Nomëtteg a Wunnengen agebrach an hunn do Wäertgéigestänn geklaut.

Zu Esch an zu Suessem gouf an den Owesstonnen a geparkten Autoen agebrach.

Wéi d'Police präziséiert, war d'Spuresécherung op de jeeweilege Plazen. D'Enquête lafen.