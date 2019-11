De grénge Logementsminister Henri Kox huet en Donneschdeg de Moien der zoustänneger Chamberkommissioun de Gesetzesprojet presentéiert.

E Projet iwwert de "fonds spécial de soutien au développement du logement". Dëse Fong et soll dem Staat erméiglechen, Terrainen ze kafen oder Buedem a Wunnengen ze sanéieren. De Fong géing dem Staat méi Flexibilitéit ginn an doriwwer eraus géing all Joer e Rapport gemaach ginn, deen an der Chamber kéint debattéiert ginn.

All Joer géing de Logementsminister den Deputéierten déi eenzel Projete presentéieren, genee sou wéi dat beispillsweis mam "Fonds des routes" oder dem "Fonds du rail" gemaach gëtt.

De Fong kritt "illimitéiert" Kreditter, fir méiglechst vill Terraine kënnen ze mobiliséieren, sou de Minister. Bis ewell gouf et am Staatsbudget schonn deels illimitéiert Kreditter fir grouss Wunnprojeten, mä déi géingen elo an de Fonds spécial regroupéiert ginn.

Den Henri Kox huet erkläert, datt et donieft de "Comité d'acquisition" vum Finanzministère gëtt a mat der Inneministesch eng "ganz gutt Kooperatioun", fir zesumme mat de Gemengen "d'Saach unzegoen".