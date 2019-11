Wéi d'Police en Donneschdeg matdeelt, hu si tëscht dem 28. Oktober an dem 5. November 10 Dealer am Garer Quartier an och zu Esch gepëtzt.

Den 28. Oktober gouf e presuméierten Drogendealer op frëscher Dot zu Esch erwëscht. Ee vum Parquet gefrote Kierperscan war positiv, deemno konnten e puer Bulle Kokain sécher gestallt ginn. Och e gréissere Montant Sue gouf festgehalen. De Mann gouf festgeholl a koum den Dag drop virun den Untersuchungsriichter.

Den 29. Oktober huet e Mann sech géint 16.15 Auer an der Géigend vum Garer Quartier komesch, respektiv nervös beholl wéi en d'Beamte gesinn huet. Hien huet och net reagéiert, wéi en opgefuerdert gouf sech auszeweisen an huet net wollte schwätzen. Der Police koum de Verdacht, dass hien eppes am Mond hätt. Och d'Opfuerderung de Mond opzemaachen, huet hie refuséiert, dofir awer Schléckbeweegunge gemaach. Bei der spéiderer Perquisitioun goufe Suen an 2 Handye sécher gestallt. Beim Kierperscan am Spidol goufen donieft nach 16 Bulle Kokain entdeckt. De Mann gouf doropshi festgeholl an hie koum virun de Riichter.

Dee selwechten Dag géint 19.30 Auer gouf ee weideren Dealer am Garer Quartier an der Stad festgeholl. D'Fra hat engem Konsument grad Kokainbulle verkaf. Si hat nach 7 aner Bulle bei sech, Boergeld an 3 Handyen. Bei enger Perquisitioun bei hir doheem goufen nach emol 10 Bulle Kokain sécher gestallt an eng gréisser Zomm Suen. D'Fra gouf festgeholl.

Den 30. Oktober géint 2 Auer gouf an der Avenue Pasteur zu Esch e Mann kontrolléiert, dee sech nervös an aggressiv vis-à-vis vun de Beamten beholl huet. De Mann huet de Mond fest zougehalen a wollt eppes erofschlécken. Hie gouf vun de Polizisten immobiliséiert. E Kierperscan war negativ, et koum allerdéngs eraus, datt hien illegal zu Lëtzebuerg wier. Hie sollt 2017 ausgewise ginn. Den Ausseministère gouf informéiert an de Mann gouf festgeholl.

Eng weider Festnam gouf et deen Owend och an der Stad bei der Gare. Bei enger Persounekontroll huet e Mann andauernd komesch geschléckt. Nom vum Parquet ordonnéierte Kierperscan konnte Kokainbulle ausgemaach ginn. Hien hat och eng gewëssen Zomm Sue bei sech.

Den 31. Oktober géint 19.30 Auer huet d'Police an der Avenue de la Gare 2 Persoune gesinn, déi matenee gedealt hunn. De presuméierte Konsument konnt an der Glesenerstrooss ausgemaach ginn, wou hie seng Wuer consomméiere wollt. Och den Dealer gouf fonnt a festgeholl. Suen an Handye goufe sécher gestallt. Den Dealer gouf festgeholl an dem Untersuchungsriichter virgefouert, well hien 13 Kokainbullen, Suen an Handye bei sech hat.

Kuerz drop 2 weider Festnamen, nodeems 2 Männer bei engem Drogen-Echange beobacht goufen. De Konsument hat e puer Bulle kaf, déi d'Police sécher gestallt huet. Den Dealer dogéint hat Sue bei sech, sou wéi en Telefon a weider Drogen.

E Méindeg goufen 2 presuméiert Drogendealer festgeholl nodeems si op frëscher Dot erwëscht goufen. Op Uerder vum Parquet goufe si festgeholl. An en Dënschdeg gouf nach een Dealer am Garer Quartier festgeholl, nodeems hien enger Persoun Kokain ugebueden hat. Weider Bulle goufe bei him sécher gestallt an hie koum virun den Untersuchungsriichter.