E Video mécht am Moment den Tour op de sozialen Netzwierker, dat well wéi et schéngt am Reen d'Wiss genat gëtt. Ma dofir gëtt et eng Erklärung.

Wann den Noper wärend dem Reen seng Wiss nätzt, da kënnt dat net wierklech gutt bei de Leit un an et kritt ee virgehäit, Waasser ze verhonzen. Ma wann eng Entreprise wéi Luxtram dat op hirem Schinnereseau um Kierchbierg mécht, huet dat natierlech nach eng aner Dimensioun an d'Roserei an Onverständnis vun de Leit mécht sech natierlech breet op de sozialen Netzwierker, virun allem wann heivunner e Video publizéiert gouf.

RTL huet bei Luxtram nogefrot an et gëtt awer tatsächlech eng logesch Erklärung fir dës Prozedur. Et stëmmt effektiv, dass dës Düse a sech dofir do sinn, fir Waasser op d'Wiss tëscht de Schinne vum Tram ze sprëtzen, fir esou de Wuess ze nätzen. Ma an dësem Fall ginn d'Leitungen, déi ënnert dem Reseau leien awer nëmmen eidel gemaach, fir dass d'Reewaasser, dat hei stockéiert gëtt, net am Wanter deen elo ugeet, fréiert an esou d'Leitunge futti mécht.

Beim reenerege Wieder am Hierscht, géif d'Nätze vum Wuess och éischter wéineg Sënn ginn.