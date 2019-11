Am Mäerz gouf e Mann um Policegeriicht an der Stad wéinst "Coups et blessures volontaires" zu enger Geldstrof vun 250 € veruerteelt, der maximaler Strof.

D'Faite goungen op de Juni 2017 zréck.

Eng Koppel war deemools e Weekend iwwer fortgefuer an hat Bekannten de Schlëssel ginn, fir d'Kaz fidderen ze kommen. D'Bekannten hat sech méindes owes spéit dorun erënnert, dass se nom Déier kucke misst, an hire Frënd matgeholl. Du war déi aner Koppel awer schonn doheem am Bett. Si gouf wakereg, wéi se héieren huet, dass een un der Dier vum Appartement wär. D'Bekannten hat geruff, si an hire Frënd wären et. Den Ugeklote war awer gelaf komm an hat dem Frënd vun der Bekannte mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. D'Affer hat eng méi uerg Blessur, soudass et bis elo scho 6 Mol huet missen operéiert ginn.

En Ugekloten, dee seet, hien hätt un en Abriecher geduecht an Angscht gehat, well et an der Nuecht war, an en Affer, dat seet, et hätt e Problem, deen de Rescht vum Liewe bleiwe géif. Dat ass souzesoen d'Ausgangspositioun an där dramatescher a penibeler Affär, wéi de Vertrieder vum Parquet d'Faiten en Donneschdeg de Moie qualifizéiert huet.

Donieft gouf et ënnerschiddlech Aussoe vun den zwee Männer dozou, wou d'Affer stoung (an der Entrée vum Appartement, d.h. dobannen, sou de Beschëllegten; an ee bis annerhallwe Meter dobaussen, sou d'Affer) a wéi vill Coupen et gouf (een dem Ugekloten no, zwee dem Affer no). En zweete Coup mam Knéi an d'Broscht huet de Beschëllegte bestridden, e Beschëllegten, deen en Donneschdeg de Moie vun engem onglécklechen Accident geschwat huet. Dogéint huet d'Affer betount, seng Frëndin hätt d'Dier opgemaach a gesot, si wären et. D'Fra wär op eemol op d'Säit gaangen an hannert hien, wéi den Ugekloten op d'Affer duergelaf koum. De Mann huet en Donneschdeg, genee wéi um Policegeriicht, ronn 61.000 € Schuedenersatz gefrot.

Fir de Me Philippe Penning, Affekot vum Beschëllegten, huet een et hei mat enger atypescher Affär ze dinn. Woubäi de Fait, nuets an eng Wunneng eranzegoen, am Droit als Attack géif ugesi ginn. Säi Client hätt deemno an Noutwier gehandelt a sollt fräigesprach ginn. Eng Vue, déi de Vertrieder vum Parquet gedeelt huet, obwuel hien och d'accord war mat de Coups et blessures volontaires, déi an 1. Instanz zréckbehale gi waren. Hie wär awer net domat averstanen, dass d'Noutwier net zréckbehale gouf. Et hätt awer eng Violatioun, nuets, vun der Wunneng virgeleeën, an de Coup oder déi zwee Coupe géint d'Affer wäre virun deem Hannergrond net disproportionéiert, soudass de Vertrieder vum Parquet, d'selwecht wéi an 1. Instanz, de Fräisproch vum Ugeklote verlaangt huet. D'Uerteel gëtt de 5. Dezember gesprach.