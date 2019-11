Op wichteg Froen awer hat den Haaptbeschëllegten dacks keng Äntwert parat.

Mat Spannung war am Prozess géint zwee Männer wéinst zwee Morden, am November 2016, um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam op d'Auditioun vum Haaptbeschëllegte gewaart ginn. En Donneschdeg war de Sëtzungssall um Stater Geriicht dofir dann och struppevoll, mä d'Resultat gouf dem Intressi net gerecht!

Op méi wichteg Froen hat den Haaptbeschëllegten nämlech dacks keng Äntwert parat. Dobäi hat hie seng Depositioun mat der Ausso ugefaangen, bis ewell wär an dësem Prozess vill ronderëm de Bräi geschwat ginn.

Duebelmord viru Geriicht / Reportage Eric Ewald

Kee Mënsch hätt d'Recht, engem aneren d'Liewen ze huelen, an hie misst domat liewen, dass déi zwee Affer duerch seng Waff gestuerwe wären, hat d'Depositioun pathetesch ugefaangen. Eng vun de leschten Aussoe war déi, dass hien, wann hie wierklech een ëmbrénge géif, alles géif verschwannen doen. Dotëscht war, wann ee sou wëll, vill Leerlauf, wourop d'Presidentin vum Geriicht och higewisen huet. Zum Beispill am Kontext vum Message „Hues De Loscht, een ëmbréngen ze goen, oder soss eppes?“, deen den Haaptbeschëllegten dem zweeten Ugekloten e puer Stonne virum 1. Mord geschriwwen hat.

Hie kéint sech net erënneren, sou eppes geschriwwen ze hunn, huet den Haaptbeschëllegte geäntwert. „Dat ass natierlech schued!“, huet d'Riichterin dozou gemengt. Hie wéisst net, wien dee Message geschriwwen hätt, a wie kéint beweisen, dass hien dat war, war d'Réplique vum Haaptbeschëllegten, fir deen och net stëmmt, dass hien zwee Kollege gesot hätt, hie wär et gewiescht. Den zweeten Ugekloten hätt den Drogendealer erschoss, ma hie wär net bei d'Police gaangen, well dat mat senger Waff an a sengem Auto geschitt wär a well hien ënner Schock gestanen hätt. Hien hätt net hanne gesiess, mä wär gefuer, an den zweeten Ugekloten hätt just gesot, Zitat: „Mir mussen en erausgeheien!“ Den zweeten Ugekloten hätt och erkläert, hie géif eng Plaz zu Leideleng kennen. Do, am Bësch, hätt hien, den Haaptbeschëllegten, d'Affer erausgeholl, an dono wäre si heemgefuer.

Um Ufank vun der Sëtzung hat deen zweeten Ugekloten ënner anerem nach eng Fro zur zweeter Dot gestallt kritt, fir déi hien en non-lieu krut, déi den Haaptbeschëllegten him awer och virwërft. Dat wär falsch, an nodeems hie vun deem Mord héieren hat, hätt hien „e bëssen“ un den Haaptbeschëllegte geduecht, sou den zweeten Ugekloten.