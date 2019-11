Eng Rei Abréch a Vandalismus mellt d'Police e Freideg de Moien.

Zu Beetebuerg gouf en Donneschdeg am Dag an en Appartement agebrach. D'selwecht zu Diddeleng an engem Eefamilljenhaus.

An der Millebaach zu Noumer ass géint 22.15 Auer en Donneschdeg den Owend en Abroch gemellt ginn. 4 Persoune konnte fortlafen. Trotz enger direkter Sichaktioun mat e puer Patrulle konnten d'Täter net fonnt ginn.

Zu Steesel war et en Abroch an en Haus an der Wollefskaul. Den Alarm war ugaangen an zwou Persoune hu sech dervu gemaach.

Zu Rammeldang gouf dann eng Fënster an engem Haus ageschloen. An zu Péiteng ass an de leschten Deeg an de Scoutschalet agebrach ginn. Saache goufen zerstéiert an d'Mauere mat Faarf beschmiert.