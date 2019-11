382 Mol goufen Demande gestallt, fir sech d’Videomaterial an den Zich, Busser an och op de Garen unzekucken.

Wien huet Accès op d’Biller aus der Videoiwwerwaachung vun den CFL? Dat wollt den Deputéierte vun de Piraten, de Marc Goergen wëssen, an huet eng parlamentaresch Fro un den zoustännege Minister Bausch adresséiert. Dee geet a senger Äntwert nawell an d’Detailer. 382 Mol goufen Demande gestallt, fir sech d’Videomaterial an den Zich, Busser an och op de Garen unzekucken.

Videoiwwerwaachung vun der CFL - Rep. Nadine Gautier

De François Bausch präziséiert all Kéiers wien genee Accès op d’Videomaterial a Biller vun den ënnerschiddleche Kameraen an den Zich, de Busser an de Garen huet. All Kéiers gëtt et hei nämlech eng aner Oplëschtung, déi sech zwar dacks iwwerschneit. D’Direktioun huet zum Beispill Zougank zu der Videoiwwerwaachung an de Busser oder op de Garen. An den Zich sinn et zum Beispill d’Techniker, déi fir d’Videosurveillance zoustänneg sinn, am Fall vun engem Problem. Wéi gesot gëtt et eng ganz Oplëschtung.

An der Äntwert geet de Minister François Bausch dann och op déi ënnerschiddlech Zäiten an, wärend deenen d’Bildmaterial gehale gëtt. An den Zich géifen d’Videoen 72 Stonne laang gehale ginn. Bei de Busser sinn et 15 Deeg bis maximal ee Mount. An op de Garë ginn d’Videoen 20 Deeg laang konservéiert.

Wou genee, déi Videoiwwerwaachungs-Systemer placéiert sinn, wollt de Marc Goergen da weider wëssen. Do heescht et an der Äntwert Zitat “D’Videoiwwerwaachung an den Zich funktionéiert mat engem verschlësselte Kassettesystem”. D’Kassette léichen op enger an der Äntwert net genee definéierter Plaz, déi fir d’Passagéier net zougänglech ass. An de Busser géif den Harddisk, op deem d’Biller gespäichert ginn an enger Boîte leien. An d’Iwwerwaachungskameraen op de Garë ginn an Echtzäit an der Centrale de Télésurveillance vun den CFL gekuckt. Déi kéint awer keng opgezeechent Biller ukucken.

382 Mol goufen d’CFL zanter Mee d’lescht Joer consultéiert fir Biller kënnen ze kucken, de Gros dovunner waren Opzeechnunge vun de Garen. An der Haaptsaach war Vol, d’Erklärung fir dës Demanden. D’Bildmaterial aus de Busser huet missten ugekuckt ginn, well een CFL-Agent attackéiert gouf.