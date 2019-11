D'Chamberkommissioun vun den Institutioune schafft den Ament fläisseg um Parteiefinanzéierungsgesetz, dat vun 2007 ass.

Hannergrond sinn déi verschidde Phenomener, déi ee bei de leschte Wale konnt feststellen – gemëschte Lëschten oder Privatcampagnen. Mat der Reform soll méi Kloerheet geschaaft ginn. Zum Beispill, wat d'Notioune vu Recetten an Depensen ugeet.

De Léon Gloden vun der CSV gëtt ze bedenken, datt d'Definitiounen hei net ganz kloer sinn. Ganz banaalt Beispill: Wéi consideréiert een de Montant, deen duerch de Verkaf vu Grillwurschten erakënnt oder wann eng Partei een Immeuble huet, dee se verlount?

Mam neie Gesetz sollen och politesch Mouvementer, déi sech opstellen, ee Kader kréien. Do ass et d'Beispill vun eise franséischen Noperen an dem Mouvement ëm de President Emmanuel Macron, dee jo bei de Wale virun 2 Joer ugetruede ass.

Et ass ee sech en Donneschdeg an der Kommissioun och eens ginn, datt de Seuil vu Prozenter, déi eng Partei muss erreechen, fir d'Käschte vun enger Walcampagne zeréckbezuelt ze kréien, net méi bei 5 Prozent, mä bei 2 Prozent soll leien. Individuell Campagnë sollen an Zukunft iwwerdeems mam neie Gesetz verbuede ginn, ausser si géife sech an de Comptasbicher vun de Parteien zeréck fannen. Da géife se nämlech een Deel vun der Parteicampagne ausmaachen, seet den Alex Bodry, President vun der Institutiounekommissioun.