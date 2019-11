Op der Lëtzebuerger Bourse gouf et e Freideg all Grond, fir ze feieren.

Den europäesche Stabilitéitsmechanissem, den ESM, huet fir d’éischte Kéier Obligatiounen an Euroen no Lëtzebuerger Recht lancéiert. Déi sougenannt "Euro denominated Bonds" gounge virdrun a briteschem Recht eraus. Den Transfert op Lëtzebuerg wier e kollateraalt Resultat vum Brexit, mee och en Zeeche vun Unerkennung fir d’Lëtzebuerger Recht.

Den ESM, och als Rettungsmechanissem bekannt, huet säi Sëtz zu Lëtzebuerg. Elo, wou de Brexit méi no kënnt, géing et einfach Sënn maachen, d’Obligatiounen och no Lëtzebuerger Recht ze verwalten.