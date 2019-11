"Ech sinn enttäuscht doriwwer, dass Dir allen zwee net de Courage hat, fir ze soen, wien et war!"

Mat deene Wierder vum Vertrieder vum Parquet un d'Adress vun deenen zwee Ugekloten ass e Freideg am Prozess ëm zwee Morden am November 2016 um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam déi 4. Sëtzungswoch op en Enn gaangen. Heimat ass et awer nach net gedoen, well an 11 Deeg geet et virun.

De Freideg de Moie gouf d'Depositioun vum Haaptbeschëllegten ofgeschloss, ma och dës Sessioun huet net vill méi Äntwerte bruecht wéi déi en Donneschdeg.

Stater Geriicht/Reportage Eric Ewald

"Dir musst mech verstoen. Ech hunn Drock a probéieren, mech ze verteidegen!": Dat huet den Haaptbeschëllegten ee Moment op eng Remark hi vun der Presidentin vum Geriicht gesot. Déi hat him virgehalen auszeflippen, wann hie sech e bëssen opreege géif. Do virdrun hat de Mann am Kontext vun der zweeter Dot erkläert, ni behaapt ze hunn, dass den zweeten Ugekloten d'Prostituéiert ëmbruecht hätt. Hie wéisst just net, wat deen um Dag vun där Dot mat sengem Auto gemaach hätt, ob en en zum Beispill engem anere geléint hätt. Den zweeten Ugekloten hätt him deen Dag ugeruff, well hien en Auto gebraucht hätt, fir e Kolleg op de Fluchhafe sichen ze goen. Um Ufank hätt hien "Nee", dono awer "Jo" gesot. Zu där zweeter Dot kéint hien net vill soen, ausser dass hien näischt domat ze dinn hätt.

Fir de Vertrieder vum Parquet ass d'Saach dogéint kloer: Zu engem gewëssene Moment sot hien dem Haaptbeschëllegten, hie wär frou, dass et keen 3. Affer gi wär. "Dat heescht, Dir sidd Iech sécher, dass ech et war? Bei där Beweislag?", war d'Äntwert vum Haaptbeschëllegten dorop. "Et kann nëmmen ee bei der 1. Dot geschoss hunn an dat sidd Dir a bei där zweeter gouf genee déiselwecht Waff gebraucht, vun deem, deen och den Drogendealer erschoss huet!", war de Vertrieder vum Parquet iwwerzeegt. Wat den Haaptbeschëllegten ofgestridden huet: Hie wär bei där zweeter Dot net dobäi gewiescht. Wouropshin de Vertrieder vum Parquet gemengt huet, de Mann hätt dozou awer ee Moment Informatioune ginn, déi dunn nach net bekannt waren. Hien hätt dat ni gesot, war d'Äntwert dorop. Zu gudder Lescht gouf den Haaptbeschëllegten nach gefrot, firwat déi zwee Affer hu misse stierwen. Zum zweete Fall kéint hien näischt soen. Beim 1. hätten den Drogendealer an den zweeten Ugeklote Sträit kritt, wouropshin dee geschoss hätt.

Dëse Prozess geet en Dënschden 8 Deeg virun.