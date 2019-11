Enger Patrulle ass e Freideg den Owend an der Rue de Bonnevoie e Mann opgefall, dee sech verdächteg verhalen huet an iergendeppes ofgeschléckt huet.

Wéinst Verdacht op Drogebesëtz gouf hie vun de Beamte vun der Police ënnersicht. Dobäi goufe 14 Bulle Kokain saiséiert. Bei enger Scanner-Untersuchung konnte weider 12 Bulle fonnt ginn. Op Uerder vum Parquet koum de Verdächtege virun den Untersuchungsriichter.

En ähnleche Virfall gouf et e Freideg den Owend an der Gliesener Strooss. Bei enger Kontroll hunn d'Beamte vun der Police e Mann festgeholl, deem seng Openthaltsgeneemegung fir Lëtzebuerg ofgelaf ass. Donieft gouf bei him e Scan vum Mo duerchgefouert, well de Verdacht op Droge bestoung. Hei konnten 9 Bulle Kokain festgestallt ginn. De presuméierten Drogendealer misst sech op Uerder vum Parquet virum Untersuchungsriichter veräntwerten.

Soss nach am Police-Bulletin

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg gouf zu Rouspert an der Rue de la Montagne an an der Stad an der Rue George Marshall agebrach.