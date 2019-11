Vun e Freideg op e Samschdeg missten eng Partie Automobilisten hire Führerschäin ofginn.

Op Uerder vum Parquet gouf tëscht 22.45 owes an 3.00 Auer moies eng Alkoholkontroll zu Ettelbréck, Dikrech an op der Houschter-Déckt gemaach. Am Ganze goufe 606 Automobiliste kontrolléiert, 14 Mol ass den Alkoholtest positiv ausgefall. 7 Persoune kruten eng mëndlech Verwarnung, 4 Fuerer hunn hire Führerschäin nach op der Plaz missen ofginn.

Zu Boufer an an der Stad (Rue de Prague a Rue de Hamm) waren 3 Chaufferen trotz Fuerverbuet mam Auto ënnerwee, zwee dovu sinn ënner Alkoholafloss gefuer.

Och zu Dikrech gouf e Mann protokolléiert a krut de Führerschäin ofgeholl. Hien ass mat sengem Gefier mat 2 aneren Autoe kollidéiert an huet doropshi Fahrerflucht begaangen.

Zwee weider Virfäll am Zesummenhang mat Alkohol goufen et um Kierchbierg an an der Stad an der Rue de Bouillon. A béide Fäll hunn déi betraffe Leit de Führerschäi missen ofginn.