Bei der Aire de Pontpierre op der A4 sinn e Sonndeg de Moie géint 8.20 Auer 2 Gefierer kollidéiert.

Wéi de CGDIS mellt, gëtt et 1 Blesséierten. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Monnerech a Leideleng an d'Escher Ambulanz.