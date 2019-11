Et war wuel dat, wat een en Horrorcrash nennt: en Accident mat déidleche Suitten am Oktober 2014, am décken Niwwel op der Saarautobunn.

Moies fréi waren do tëscht den Opfaarten Altwis a Fréiseng kuerz noeneen zwee Accidenter geschitt, an déi am Ganze 5 Autoe verwéckelt waren. Besonnesch betraff war ee Gefier, an deem 3 Leit souzen. En 30 Joer ale Mann an deem Won hannendra war déidlech verwonnt ginn, donieft goufen 3 Leit schwéier an 3 méi liicht blesséiert.

Vun e Méindeg u kréien dowéinst um Stater Geriicht 3 Männer vun tëscht 25 a 66 Joer de Prozess gemaach, zwee vun hinne si ferm vum Accident gezeechent.

Prozess ëm Horrorcrash 2014 / Vum Eric Ewald

De jéngsten Ugeklote sëtzt nämlech am Rollstull, iwwerdeems e Beschëllegte vu 44 Joer Schwieregkeete beim Goen huet. Opgrond vum Verlaf vum Accident, deen zwee Experte e Méindeg de Moie probéiert hunn duerzestellen, ass dat net verwonnerlech. Fir d'éischt hat deemools de Mann am Rollstull en Accident, duerch dee säin Auto op d'Strooss zréckgeschleidert gouf. Doropshi koum et zu Bremsvirgäng hannendrun an d'Gefier vum Mann, deen haut Schwieregkeeten huet beim Goen, ass dunn an de Won vun enger Fra gerannt, ier den Auto vum 3. Ugekloten d'Gefier vum Mann ze pake krut. Fir en 1. Expert hätten déi zwee leschtgenannt Beschëllegt méi lues misse fueren, fir dass et net zu den zwee Knupperte komm wär. Dat spéidert Doudesaffer hätt zum Zäitpunkt, wéi de Won vum 3. Ugekloten do hannendrop gefuer war, de Gurt wuel net méi u gehat, vläicht beim Versuch sech ze retten.

Dat hat en Aarbechtskolleg vum Doudesaffer, dee vir am Auto souz, um Ufank vun der Sëtzung ugedeit. Dat spéidert Doudesaffer hätt no der 1. Kollisioun mam Gefier vun enger Fra nach gesot "kommt, mir kucken erauszekommen", quasi direkt hätt et awer scho geknuppt, sou deen Zeien.

Wéi hire Won an eng Niwwelwand eragefuer ass, hätt do schonn en Auto op der Iwwerhuelspur gestanen. Kee Chauffeur hätt eng Chance gehat, fir do laanscht ze kommen. Vum spéideren Doudesaffer hätt hien nom zweete Knuppert nach just e kuerzt Rëchelen héieren. Engem Beamte vun der Police de la route no ass deen Ongléckleche kuerz drop gestuerwen, trotz Versich, hien ze reaniméieren. D'Aussoe vu Bedeelegten dozou, wéi vill Niwwel war, wäre wäit ausenee gaangen: Dem 3. Ugekloten no, deen Zeien no ze séier ënnerwee gewiescht wär, hätt et zum Beispill guer kee ginn.

Dëse Prozess geet en Dënschdeg virun.