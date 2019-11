Um Méindeg de Moie gouf et tëscht Sëll a Brouch en Accident, bei deem e Chauffer mat sengem Gefier an e Bam gerannt ass.

Den Automobilist hat no enger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, ass an e Bam gerannt an duerno op der Säit leie bliwwen.

De Chauffer gouf zum Gléck just liicht blesséiert, koum awer mat der Ambulanz an d'Spidol.

D'Strooss ass nees fir den Trafic op.