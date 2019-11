E Sonndeg an der Mëttesstonn hunn Onéierlecher versicht, an engem Supermarché mat enger geklauter Kreditkaart ze bezuelen. D'Kaart gouf awer refuséiert.

Doropshin gouf d'Police kontaktéiert a konnt d'Fra an de Mann um Lampertsbierg festhuelen, wéi se an en Taxi klamme wollten, fir sech duerch d'Bascht ze maachen. D'Beamte vun der Police hu bei de verdächtege Persounen e geklaute Portmonni an eng gréisser Zomm Boergeld saiséiert.

Op Uerder vum Parquet gouf d'Identitéit vu béide kontrolléiert, well sech d'Fra net ausweise konnt. Well déi zwee alkoholiséiert waren, goufe se an eng Ausniichterungszell bruecht. Géint si gouf Protokoll erstallt.