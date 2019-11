Net alles gleewen, wat op de soziale Reseaue publizéiert gëtt - zemools wann eng (à première vue) credibel Foto domat verbonnen ass.

Et ass net nëmmen e Rot, mee en Avertissement, deen an dëse spezielle Fäll Fotoe vu Spuerkeess-Agencen ugeet, déi ë.a. op Facebook publizéiert ginn, fir eventuell Interesséierter op Offerte vu Prêt-Méiglechkeeten hinzeweisen. D'CSSF warnt virun dëse falschen Online-Annoncen, déi mat der Spuerkeess glat a guer näischt ze dinn hunn - et handelt sech also ëm e Fake, nëmme fir Clienten unzezéien, déi op der Sich no engem avantagéise Prêt sinn.

D'Spuerkeess selwer huet dann awer mat dësen Offeren näischt ze dinn - et geet also ëm eng kloer Fraude.