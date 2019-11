Et wier deemno méiglech, dass de Landesverband an Zukunft an den OGBL integréiert gëtt an domat keng eegestänneg Gewerkschaft méi wier.

Et wär en net alldeegleche Virgank an der Lëtzebuerger Gewerkschaftszeen: Op engem ausseruerdentleche Kongress den 2. Dezember am Bouneweger "Casino syndical" stëmmt de Landesverband RTL-Informatiounen no doriwwer of, ob et en an Zukunft weider als eegestänneg Gewerkschaft gëtt oder ob en an den OGBL integréiert gëtt.

An deem zweete Fall géif eng eege Gewerkschaftsgeschicht vun 110 Joer op en Enn kommen. De Landesverband geet nämlech op den Eisebunnerverband FNCL aus dem Joer 1909 zréck.

12/11/2019 Landesverband virum Enn? - 07h30

12 Joer méi spéit, 1921 gëtt den Eisebunnerstatut duerchgesat a vun 3 Joer drop un, spréch zanter 1924, sinn d'Eisebunner als Beruffsstand Member vun der Privatbeamtekammer. 1955 schléisse sech d'Stroossentransportaarbechter vum ACAL dem Landesverband un an 1963 kënnt et am Landesverband zur Grënnung vum Beruffsgrupp Staats- a Gemengebeamten. D'Gewerkschaft schreift sech virun allem op de Fändel, um Zustanekomme vun der grousser Gehälterrevisioun vun 1963/64 bedeelegt gewiescht an 1980 fir d'Nordstreck agetrueden ze sinn, wéi déi sollt ofgeschaaft ginn. Si gouf dono erhalen, moderniséiert an elektrifizéiert. De Landesverband verweist drop, keng Verbindungen zu enger politescher Partei ze hunn. Trotz gudde Relatiounen zur LSAP hätt een als fräi Gewerkschaft ëmmer un enger parteipolitescher Onofhängegkeet festgehalen. Bedauert gëtt um Internetsite vum FNCTTFEL, dass d'Ugläiche vun de Loun- an Aarbechtskonditioune vun de Beruffschaufferen un déi vun den Eisebunner nach net erreecht ass.

Egal wéi: D'viregt Woch goung eng Invitatioun op en ausseruerdentleche Kongress vum 2. Dezember eraus, op där keen Ordre du jour steet. Et ass just am Fettdrock drop ze liesen: "Dieser Kongress stellt die Weichen für die Zukunft und ist von grosser Wichtigkeit." Dat, well et dann eben zum Vott doriwwer kënnt, ob de Landesverband - säi Slogan ass iwwregens "Zesumme staark" - eegestänneg weider bestoe bleift oder am OGBL opgeet. D'Diskussiounen doriwwer lafen de Moment an de Sektiounen, dat mat ongewëssem Ausgank. Et gouf nämlech schonn emol viru Joerzéngten e Vott an deem Sënn, deen negativ ausgoung. D'méiglech Integratioun an den OGBL dierft och domat ze dinn hunn, dass de President Georges Merenz an aner Spëtzeleit an noer Zukunft bal zesummen an d'Pensioun ginn an d'Relève net schéngt garantéiert ze sinn.