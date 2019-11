Ween d’Successioun vum Pro-Sud-President Roberto Traversini wäert iwwerhuelen, ass den Ament nach net gekläert.

E Méindeg war de Comité vum Gemenge-Syndikat Pro-Sud beieneen, an deem 11 Süd-Gemengen vertruede sinn...

D’Sitzung gouf net vum Nach-President Roberto-Traversini geleet, dee sech entschëllegt hat, mä vum Vize-President an Escher Buergermeeschter Georges Mischo.

Ween d’Successioun vum Roberto Traversini wäert iwwerhuelen, ass den Ament nach net gekläert, well den Déifferdenger Gemengerot nach net decidéiert huet, wee fir Si an Zukunft am Pro-Sud siegéiere wäert. Dat soll awer geschwë geschéien, sou dass am Dezember en neie Pro-Sud President kéint gewielt ginn, schreift d’Tageblatt.

E Méindeg gouf op alle Fall awer de Budget vum Gemenge-Syndikat fir d’nächst Joer unanime ugeholl. Gutt 194.000€ kënnen 2020 fir gemeinsam Projeten ausgi ginn.