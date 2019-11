An der Chamber ass haut de Mëtteg den ëffentlechen Debat iwwert d’Petitioun Nummer 1319, iwwert d’Recht fir de Client op Krunnewaasser am Horesca-Beräich.

Den 30. August gouf d’Petitioun ofgeschloss, mat um Enn 5114 valabelen Ënnerschrëften.

Wéi et an der Motivatioun vum Petitionär heescht, wier d’Leitungswaasser am Grand-Duché qualitéitsméisseg exzellent, an trotzdeem géifen all Joer Milliounen u Plastiks-a gliese Fläsche benotzt an hin an hir transportéiert ginn. Dat wier onsënneg a géif och vill kaschten, eis alleguer, an och d‘Ëmwelt.

A Frankräich ass d‘Recht op gratis Krunnewaasser am Bistro oder Restaurant schonns gesetzlech gereegelt.

Den Debat an der Chamber ass en Dënschdeg de Mëtteg um 14 Auer.