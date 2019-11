Well e Mann Problemer mat sengem Computer hat, ass opgeflunn, dass hien a Besëtz vu kannerpornografeschem Material war. Dofir ass en elo viru Geriicht.

„Et ass verwonnerlech, e Computer mat sou ville Biller drop a Reparatur ze ginn!“: Dat sot e President vum Stater Geriicht an enger Affär vu Besëtz vu kannerpornografeschem Material zum Ugekloten. An effektiv: Op d'mannst 135.000 sou Fotoen a ronn 875 där Filmer op am Ganzen zwee Computeren an engem Harddisk wär eng Quantitéit, déi sou nach net do war, huet d'Vertriederin vum Parquet betount

Beschëllegt war e Mann vun 33 Joer. Seng Affär war am Februar 2017 opgeflunn, woubäi d'Faite bis op Februar 2012 zréckgoungen. E Problem vu Ventilatioun um Computer huet hie viru Geriicht bruecht.

Kannerpornographie - Reportage vum Eric Ewald

Hien hätt net nogeduecht, wéi hien de Computer an d'Reparatur ginn huet, an net geduecht, dass dës Biller strofbar wären, sot de Mann. „Eleng de Fait, Proff wëllen ze ginn, hätt Iech missen interpelléieren!“, huet de Riichter bemierkt. Dat wär souwisou eriwwer, huet de Mann geäntwert, deen de Moment an der Educatioun fir Erwuessener schafft. Hie wär scho viru senger Interpellatioun a Behandlung gewiescht an och zanterhier, sou de Mann, fir deen dës Saachen hannert him léichen; hien hätt nämlech verstanen, dass et net geet, sou Biller ze kucken.

D'Police judiciaire gouf am Februar 2017 mat der Enquête befaasst, huet eng Beamten ausgesot, nodeems sech den Direkter vun der Firma gemellt hat, bei där de Laptop a Reparatur war. Et wäre virun allem Fotoe vu Meedercher am Alter vu 4 bis 17 Joer fonnt ginn, wouropshin et zu enger Perquisitioun beim Mann doheem komm ass. Wéi deen heemkoum, sot hien de Polizisten direkt, hie wéisst, firwat si do wären. Hien hätt d'Faiten och zouginn, a Perquisitiounen an den zwee Lycéeën, an deenen de Mann déi Zäit Schoul gehalen huet, hätten näischt erginn.

Engem zweete Beamten no konnt net alles u Material analyséiert ginn, well et souvill war. De Mann hätt e massiven Intressi u Kannerpornografie gehat. Fir e Psychiater weist de Mann pedophil Tendenzen op a misst weider behandelt ginn. Kanner sollt hien net méi enseignéieren.

De Me Tom Luciani, Affekot vum Ugekloten, huet eng Suspension du prononcé gefrot, d.h. et sollt wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn. Domat war d'Vertriederin vum Parquet awer net averstanen. Wéinst der "enormer Quantitéit u Biller" sollt eng Prisongsstrof vun 1 Joer mat Sursis probatoire gesprach ginn, woubäi d'Oplo déi wär, sech weider behandelen ze loossen. Dobäi sollt eng ugemoosse Geldstrof kommen an de Verbuet vu Kontakt zu Mannerjäregen.

D'Uerteel ass fir de 5. Dezember.