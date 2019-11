D'Nancy Kemp-Arendt vun der CSV hat eng parlamentaresch Fro zu der Prostitutioun an dem Ausstig aus dësem Milieu un d'Taina Bofferding gestallt.

Wéi vill Prostituéiert ass et gelongen, aus dem Milieu erauszekommen zanter deem de nationalen Aktiounsplang zejoert a Kraaft getrueden ass? Ënnert anerem dat wollt d'CSV-Deputéiert Nancy Arendt an enger parlamentarescher Fro un d'Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding wëssen, an zwar am Kontext vun den Diskussiounen ëm de Garer Quartier.

D'Ministesch Taina Bofferding ënnersträicht an hirer Äntwert, datt déi aktuell Situatioun op der Stater Gare net eleng op d'Prostitutioun zréckzeféieren ass. D'Problemer wiere ganz verschidde a géifen eng Zesummenaarbecht tëscht der Stad Lëtzebuerg, der Police, der Justiz an de soziale Servicer, a fir de Volet Prostitutioun mam sougenannten DROPIN, e Service vun der Croix-Rouge, fuerderen.

An ënnert anerem dee Service gouf mam Aktiounsplang ausgebaut. Zanter deem et de Programm gëtt, vum Oktober 2015 un, hu sech 15 Persoune bei de Responsabele gemellt, fir aus dem Milieu erauszekommen. 3 vun deene Persounen hunn déi néideg Konditiounen net erfëllt, fir de Programm unzefänken. 5 Prostituéiert ass et gelongen Laangzäit aus dem Milieu eraus ze kommen. Allerdéngs sinn der och 5 am Laf vum Programm zréck an d'Prostitutioun gerutscht. Aktuell suivéieren 2 Persounen de Programm EXIT, deen de Leit hëllefe soll, eng Aarbecht ze fannen an och méiglecherweis e Logement.

D'Ministesch betount dann awer och, datt et net evident ass, d'Leit aus dem Milieu ze kréien, wëll dës jo och bereet musse sinn, hirem Liewen eng nei Direktioun ze ginn. Wéinst sproochleche Problemer oder anere Kulturen ass et net ëmmer einfach fir duerch den EXIT Programm d'Leit zréck op den Aarbechtsmarché ze kréien. Dem Taina Bofferding no si Projeten am Ausland, wéi zum Beispill a Frankräich, mat ähnleche Problemer konfrontéiert.

Den nationalen Aktiounsplang hätt awer dozou bäigedroen, datt et manner Prostitutioun an de Stroosse vum Garer Quartier ginn, an dat ënnert anerem duerch den "Indoor" an "Outdoor"-Streetwork. An Zukunft soll de Streetwork Programm restrukturéiert gin,n fir d'Leit nach besser iwwert d'Servicer vum DROPIN z'informéieren.