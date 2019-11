E Freideg den Owend gouf déi nei Spenden-Campagne fir den Télévie 2020 lancéiert.

Méi ewéi 140 Leit, dorënner d’Diane Wunsch (Coordinatrice vum Télévie), d’Nathalie Frisch (Presidentin vun der Fondation Kiwanis), Familljen déi vum Kriibs betraff sinn oder waren, Benevollen, Dokteren, Chercheuren, Organisatiounscomitéë vun den neie Centres de Promesses an déi vun der Editioun 2019, hate sech an der RTL City zesummefonnt, fir dës 19. Editioun vum Télévie ze ënnerstëtzen.

De groussen Télévie-Dag ass samschdes de 25. Abrëll 2020.

Méi Informatiounen iwwer den Télévie an déi nächst Manifestatiounen fannt Dir op televie.lu.Wann Dir eng Manifestatioun fir den Télévie wëllt organiséieren, da schreift Äert Event och um Internetsite an.

Presentatioun vum Télévie 2020 am Live!

Live! Planet People Den Talkmagazin um Freidegowend, e flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.

En Häerz fir den Télévie !

Ëm déi 200 Käerzen a Form vun engem groussen Häerz hunn och dëst Joer de Spenden-Marathon lancéiert, mam Zil nees eng Rekordzomm fir d’Kriibsfuerschung ze sammelen. Wéi all Joer gëtt den Télévie a senger Missioun nees vum Centre de promesses permanent vu Rodange ënnerstëtzt. Dobäi komme 4 nei Zentren fir d’Editioun 2020, déi dëse Freiden am Live! Planet People virgestallt goufen:

Ëlwen

Iechternach

Stroossen

Suessem

Rekord 2019: Iwwer 2 Milliounen Euro goufe gespent

2019 war e Rekordjoer fir den Télévie. Mat der Ënnerstëtzung vun de Centres de Promesses an der Generositéit vun der Populatioun konnte fir d’éischt méi wéi 2 Milliounen Euro – 2.005.842 Euro - gesammelt ginn, déi integral an d‘Kriibsfuerschung zu Lëtzebuerg investéiert goufen. Zanter 2002 huet den Télévie an Zesummenaarbecht mat RTL Lëtzebuerg 23.222.121 Euro fir d’Kriibsfuerschung gesammelt.

Liewe retten, d'Fuerschung finanzéieren an de Public op de Kriibs opmierksam maachen: ronderëm dës Missioune sinn och dëst Joer nees eng ganz Rei Manifestatioune geplangt.

Eng kleng Hannergrond-Info (op Franséisch)

Le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'achève par une soirée de clôture télévisée.



La somme récoltée est chaque année versée au F.R.S.-FNRS, qui organise l'évaluation des projets scientifiques soumis au Télévie : les projets sélectionnés reçoivent l'intégralité de l'argent récolté, les frais liés à l'évaluation étant pris en charge par le budget propre du F.R.S.-FNRS.



Depuis 2002, RTL Télé Lëtzebuerg au Grand-Duché de Luxembourg participe également au côté de la chaîne belge et organise aussi une grande soirée de clôture en simultané avec celle de RTL-TVI.