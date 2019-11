4 verdächtige Personen flüchten mit Pkw Fiat Idea mit französischen E-Tafeln vor Verkehrskontrolle. Sie verunglücken in Dudelingen, Cité an der Foxenhiel. Signa. 4 Männer Typ Roumain, einer trug Bart.

Bitte keine Anhalter im Raum Foxenhiel mitnehmen.. Info bitte an Notruf 113.