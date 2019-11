Sämtlech Acteuren déi an de Fonctionnement an d’Gouvernance vun der Gesondheetskeess implizéiert sinn, sëtzen do jo beieneen.

Sou ginn haut beispillsweis déi finanziell Situatioun vun der assurance maladie-maternité ënnert d'Lupp geholl, wéi och Dossiere beschwat, déi an engem zukünftegen Gesondheetsdësch sollen zur Sproch kommen. D’Patiente-Vertriedung huet en Dënschdeg iwwregens an engem Communiqué bedauert, dass bei deene Quadripartite-Reuniounen weiderhin d’Säit vun de Patienten net vertrueden wier. Esou géife vill Fuerderungen vun där Säit einfach weiderhin ignoréiert ginn.