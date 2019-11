Zu Rammeldang "An der Rëtsch" gouf et um Mëttwoch de Moien en Accident, bei deem eng Camionnette an e Gruef gerutscht war.

Et gouf kee blesséiert, ma d'Strooss huet musse wärend den Opraumaarbechte gespaart ginn. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL