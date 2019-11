Enger Police-Patrull ass en Dënschdeg den Owend zu Diddeleng an der Rue de la Paix ee verdächtegt Gefier opgefall, an deem 4 Leit dra souzen.

Wéi d'Beamten dunn aus hirem Déngschtwon erausgeklomme sinn, fir de Won ze kontrolléieren, sinn déi Verdächteg a Richtung Rue René Hartmann geflücht.

Si sinn dunn an d'Strooss "An der Foxenhiel" agebéit an haten do een Accident. Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, waren déi 4 Verdächteg schonns net méi do.

Trotz enger Sichaktioun konnte si och net méi fonnt ginn.