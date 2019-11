Fahndung nach Einbruch in Haus

Heute Morgen gegen 11.00 Uhr wurde in ein Haus in der rue Kraizhiel in Berchem eingebrochen, wobei der Tatverdächtige mit schokobrauner Jacke flüchtete. Keine Anhalter im Raum Berchem/Roeser mitnehmen. Verdächtige Personen bitte dem 113 melden.