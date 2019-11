Uergen Accident géint 2.00 Auer tëscht Schieren an Ettelbréck. Op der B7, Héicht Autobunnsopfaart, sinn 2 Autoe frontal anenee gerannt. 3 Blesséierter.

Do wou d'A7 an d'B7 beienee kommen, ass et zu enger Frontalkollisioun tëscht 2 Autoe komm. Dobäi goufen 2 Persounen an deem Auto ageklemmt, dee vun der A7 Richtung Norden op d'B7 ënnerwee war. Si hu mussen aus dem Auto erausgeschnidde ginn. De Chauffer an de Bäifuerer goufe schwéier blesséiert.

De Chauffer vum Auto, dee vun der B7 Richtung A7 gefuer ass, gouf och a sengem Auto ageklemmt a gouf mat Blessuren an d'Spidol bruecht.

Et war och nach en drëtten Auto mat involvéiert, an deem, wéi et schéint, kee blesséiert gouf.

D'Autobunn A7 war tëscht Ettelbréck a Schieren a béid Richtungen fir den Trafic gespaart, ass awer bis 10 Auer nees a Richtung Stad op. Duerno gëtt se nach emol gespaart, well de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz kënnt. Richtung Norden bleift d'A7 zou.

D'Deviatioun geet iwwert d'N7 (Ettelbréck - Schieren - Colmer-Bierg)

Nieft den Ambulanze vun Dikrech, Ettelbréck, der Fiels a Lëntgen, grad wéi de Pompjeeë vu Colmer-Bierg, Dikrech, Ettelbréck a Schieren waren och déi 2 Samu’en, aus der Stad a vun Ettelbréck op der Plaz.