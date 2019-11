En Donneschdeg de Moie géint 5.35 Auer koum et op der Diddelenger Autobunn Richtung Stad zu engem Accident, bei deem 7 Persoune blesséiert goufen.

Dat mellt de CGDIS.

Duerch deen Accident gouf et am Beruffstrafic nawell zolitte Chaos an de Stau ass bis op Diddenuewen zeréck gaangen.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Diddeleng a Beetebuerg, grad wéi zwou Ambulanze vun Diddeleng, eng vun Esch , eng vu Suessem-Déifferdeng an eng aus der Stad.