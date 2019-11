A puncto Klimaschutz géif vill vun der Landwirtschaft erwaart ginn, ma dobäi géif hire Secteur nëmmen e Brochdeel vun den Zäregasemissiounen ausmaachen.

An awer hu sech déi fënnef national Vertriedunge vun de Baueren elo zesummegedoen an hunn e Pabeier mat Propositiounen ausgeschafft, wéi si an Zukunft nach eng Schëpp kéinten zouleeën, fir méi klimafrëndlech ze schaffen. Dës Propositiounen hunn si en Donneschdeg de Mëtteg fir d'éischt dem Agrarminister Romain Schneider an duerno der Press presentéiert. Derbäi waren d'Baueren-Allianz, d'Bauerenzentral, de Fräie Lëtzebuerger Bauereverband, d'Landjugend a Jongbaueren an d'Lëtzebuerger Bauerejugend.

Zesummen hu si Iddien ausgeschafft, wéi si sech an Zukunft nach méi kéinte fir de Klimaschutz asetzen a wéi eng Mesuren dofir misste vun der Politik geholl ginn. Am Usaz wier d'Iddi vum Energie- a Klimapakt gutt, ma a verschiddene Beräicher misst d'Politik definitiv nobesseren. Hei war virun allem riets vun de Biogasanlagen, déi net méi genuch géife gefërdert ginn, fir dass se fir de Bauer rentabel wieren. Dobäi dierft awer net nëmmen op de Stroumpräis gekuckt ginn, ma och op d'Valeur, déi esou eng Anlag fir de Klima- an Ëmweltschutz hätt, esou d'Kritik vun de Baueren. Eng aner Propositioun goung iwwert eng verbessert Notzung vun de Gréngflächen, duerch déi engersäits méi effizient kéint gefiddert an anerersäits d'Hummusbildung am Buedem kéint ënnerstëtzt ginn.

D'Ziler vun der Regierung si kloer: Si wëll bis 2030 d'Zäregasemissiounen ëm 50 bis 55 Prozent reduzéieren, d'Energieeffizienz ëm 40 bis 44 Prozent eropsetzen an 23 bis 25 Prozent vun eisem Stroum soll aus erneierbarer Energie kommen. Alles an allem géifen zwar nëmme 6,5 Prozent vun den Zäregasemissioune vun der Landwirtschaft kommen a grad d'Véizuucht kéint och ni komplett emissiounsfräi sinn. An awer hu sech d'Bauerevertrieder Gedanke gemaach, wéi si hir Emissiounen nach weider kéinten erofschrauwen.

De Louis Boonen vum Fräie Lëtzebuerger Bauereverband: „An der Fidderung kann ee sécherlech nach eng Partie verbesseren, haaptsächlech bei der Effizienz vum Fudder, dat agesat gëtt. Doduerch, dass ee gewëssen Zorten u Grad oder gewësse Fidderungsproduite besonnesch no vir dreift, kann d'Verdaulechkeet vun eisem Fudder nach eropgesat ginn an doduerch brauch ee manner Fudder an d'Véi kann dat dann och besser ëmsetzen."

En anert Zil wier et, d'Produktivitéit vum Véi nach weider eropzesetzen, andeems se méi fréi eng éischter Kéier géife kaalwen, respektiv méi laang géife gehale ginn. Doduerch géifen et manner onproduktiv Déiere ginn. Ma och bei deem, wat um Enn vun der Verdauung erauskënnt, kéint méi effikass geschafft ginn.

Louis Bonnen: „Mir wëssen, dass ee bei de Gülleausbréngungsmethode méi effizient kéint virgoen, wéi de Moment virgaange gëtt. Mir hunn eng Partie Verloschter, dat ass ganz kloer. An d'Zil muss et ganz kloer sinn, fir déi Mëscht, déi mer ausbréngen, esou no wéi méiglech un de Buedem ze kréien, fir dass net vill duerch d'Loft geet, fir dass esou mann wéi méiglech Ammoniak duerch d'Loft verflitt. An och, dass déi Mëscht, déi mer produzéieren, esou séier wéi méiglech an de Buedem kann ageschafft ginn."

Iwwerdeems wënscht ee sech am Secteur awer eng besser Berodung bei allem, wat nei Methoden an Technologien ugeet. Och hei wieren d'Digitaliséierung an d'Fuerschung net stoe bliwwen, ma et bréicht een Ënnerstëtzung, fir dës nei Methoden an de Betrib afléissen ze loossen.

Um Enn bréicht een dann awer och finanziell Ënnerstëtzung bei der Ëmsetzung vun enger Rei vun dëse Mesuren. An dowéinst géif et mam Budget fir den Agrarsecteur net méi duergoen, erkläert de Marc Fisch vun der Bauerenzentral.

Marc Fisch: „Well eis Agrarbudgeten u sech limitéiert sinn, deelweis och vu Bréissel aus. Dowéinst wier et och wichteg, dass een zu Lëtzebuerg och Suen aus dem Klimafong kéint kréien, fir dass déi net och nach missten aus dem Agrarfong kommen."

Wat déi weider Verhandlunge vum Energie- a Klimapakt ugeet, erhoffe sech d'Bauerevertrieder an Zukunft kënne mat um Dësch ze sëtzen, wann Decisioune geholl ginn, déi fir si deels grouss Impakter wäerten hunn.