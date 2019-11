Zesumme mat de Galeries Lafayette, ginn de 5. Dezember 9 Pop-up Storen an der Stad op, dat ënnen am Royal Hamilius an der rue Aldringen.

D'Lokaler sinn nach am Réibau. RTL Informatiounen no, goufe rezent national an international Geschäftsleit, déi schonn zu Lëtzebuerg etabléiert sinn, gesicht, fir den neie Centre Commercial an der Stad ze beliewen, bis déi definitiv Butteker eraplënneren. D'Nächst Woch soll d’Selektioun gemaach ginn, ween hei fir e puer Méint e Pop-up store opmaachen dierf.