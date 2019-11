"Wéineg Akzenter, wéineg Äntwerten a vill Froen" esou resuméiert d'Chambre des métiers de Staatsbudget 2020.

D'grouss Chantiere sinn dem Direkter Tom Wirion no engersäits d'Steierreform mä och de Pakt Energie a Klima. Vue datt een de Contenue vum Klimapakt awer nach net kennt, weess een net wat op een duer kënnt, mä méi Klimaschutz wäert et net zum Null-Tarif ginn, gouf um Freideg de Moie betount.

Tom Wirion / © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Chambre des métiers huet sech donieft och eng méi offensiv Approche gewënscht wat de Logement ugeet. Mee e puer positiv Akzenter ginn et der Handwierkerkummer no dann awer och, an zwar am Beräich vun der Formatioun an der Educatioun, an och a Punkto Digitalisatioun.