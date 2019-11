Wéi de Gouvernement e Freideg am spéide Moien matgedeelt huet, gëtt de Findel fir ronn eng Stonn gespaart.

Wéi et am Schreiwes heescht, mussen tëscht 12 an 13 dréngend Aarbechten u Signalisatiounsluuchten duerchgefouert ginn. An där Zäit ass net vill Trafic am Loftraum, 3 Departen an 4 Landunge ware geplangt. Gréisser Perturbatiounen dierften deemno ausbleiwen.

Schreiwes

L'aéroport du Findel sera fermé entre 12 et 13 heures à cause de travaux urgents de réparation aux feux de piste (15.11.2019)

Communiqué par: Administration de la navigation aérienne L'aéroport du Findel sera fermé pendant une heure de 12 à 13 heures aujourd'hui afin d'effectuer des travaux urgents de réparation aux feux de piste (début, fin et bords).

Vu que les travaux sont effectués pendant une période de faible activité, les incidences sur le trafic aérien seront minimales.