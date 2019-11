Eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun 8 Méint mat méiglechem Sursis. Dat huet d'Vertriederin vum Parquet um Stater Geriicht fir e jonke Mann gefrot.

De Mann war am Juli alkoholiséiert mam Vëlo ënnerwee, den Ugekloten hat dee Moment 2,42 Promill Alkohol am Blutt. Fir d'Vertriederin vum Parquet war dës Affär an deem Sënn cocasse, dass d'Police u sech ënnerwee war, fir e vollen Automobilist ze sichen, fonnt hu se awer kuerz virun 1 Auer an der Nuecht e volle Vëlosfuerer.

D'Urteel ass fir den 12. Dezember.