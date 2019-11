D’aalt Post-Gebai um Aldringen ass nach ëmmer e Stéck Lëtzebuerger Geschicht. Mä zënter iwwer zwee Joer steet et eidel.

D’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet um Méindeg am Gemengerot betount, datt d’Gebai net der Stad, mä der Post gehéiert, an dës verschidde Pläng haten, déi net onbedéngt, deem entsprach hunn, wat een sech als Stad fir d’Gebai virgestallt hat.

D’Iddi vun der Gemeng war et, datt wéinstens en Deel vun der aler Post als Hotel ëmfunktionéiert géif ginn.

Dem Lydie Polfer no kéint dëst och realiséiert ginn, mä nach misst een ofwaarden, bis d’Pläng vun der Post definitiv finaliséiert sinn.

D’Stater Buergermeeschtesch ass awer optimistesch, datt e Projet kënnt, deen d’Stad weider belieft.

2017 ass d’Generaldirektioun vun der Post awer an den Neibau Mercier am Quarer Quartier geplënnert, fir déi eenzel Verwaltunge besser op enger Plaz zesummenzebréngen. Dat awer och nëmme provisoresch. An dräi Joer wëll een an en neit Gebai an der Rue d’Épernay direkt dernieft plënneren, wou och schonns dat aalt Gebai, wat ofgerappt gëtt, der Post gehéiert. D’Post Lëtzebuerg, déi nach ëmmer Proprietär vum Gebai ass, suergt duerch verschidde Mesurë wéi reegelméissegt Hëtzen dofir, dass d’Gebai net zerfält.