De jonke Mann, deen d'lescht Joer zu där manner héijer Strof condamnéiert gi war, hat Appell géint dat Urteel gemaach.

An enger Affär vu versichtem Doudschlag, am August 2014, zu Esch goufen am Oktober zejoert um Stater Geriicht eemol 10 Joer Prisong, 8 dovu mat Sursis, an eemol zwee Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.000 € gesprach. Den zwee verurteelte Bridder war virgehäit ginn, virun eppes méi wéi 5 Joer probéiert ze hunn, e gudde Bekannte vu Police a Justiz ëmzebréngen. Si waren nuets bei engem Café unenee geroden, ier d'Affer mat engem Buschmesser ugegraff gi war.

De jonke Mann, deen d'lescht Joer zu där manner héijer Strof condamnéiert gi war, hat Appell géint dat Urteel gemaach; hie wär nämlech guer net op der Plaz gewiescht.

Stater Geriicht/Reportage Eric Ewald

Hie wär eng hallef Stonn virun der Dot fortgaangen an hätt säi Brudder eleng gelooss, sot deen zum Zäitpunkt vum Virfall Mannerjäregen; hie géif d'Affer och net kennen. Op d'Fro hi vun der Presidentin vum Geriicht, firwat hien da Méint no der Dot gesot hätt, d'Police wéisst net, dass si et waren, koum keng konkret Äntwert. No der Dot wär hien ugaangen, wéinst de Menacë géint hie vum Affer, vun deenen hien héieren hätt; zu der Dot hätt säi Brudder him näischt Prezises erzielt. D'Affer huet erkläert, déi zwee Bridder wären do gewiescht, wéi hie mat Kolleegen an en 1. Café koum. Wéinst „Spannunge“ wär hie mat senge Kolleegen an en zweete Café vis-à-vis gaangen, ma d'Bridder wären nokomm. Nodeems hien engem Kolleeg vun de Bridder eng gekroopt hat, hätt hien der baussent dem zweete Café vum Brudder mam Buschmesser kritt; hie wär du fortgelaf a gefall, wouropshin den Ugekloten hie mat engem Messer gepickt hätt. Dobäi hätt hien ni e Problem mat de Bridder gehat.

De Me Knaff, Affekot vum Affer, huet d'Confirmatioun vum 1. Urteel gefrot, dat ë.a. eng Expertise ordonéiert hat, fir de Schued vu sengem Client festzeleeën. De Me Stroesser, Affekot vum Beschëllegten, huet deem säi Fräisproch gefuerdert, well säi Mandant ëmmer gesot hätt, hie wär net do gewiescht.

D'Vertriederin vum Parquet général ass, op Grond vun Zweiwelen, mat op dee Wee gaangen: Et wär onkloer, ob nieft dem Buschmesser nach e Messer agesat gi wär, ob déi zwee Bridder d'Affer ugegraff hätten an ob den Ugekloten zum Zäitpunkt vum Virfall op der Plaz gewiescht wär.

D'Appelluerteel gëtt den 18. Dezember gesprach.