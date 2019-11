"Kommt a verdeedegt de Lëtzebuerger Sozial-Modell, géint déi skandaléis Attack vum Patronat" Ënnert deem Slogan steet eng gemeinsam Protest-Manifestatioun.

Hannergrond ass jo d‘Annonce vun der UEL vu Mëtt September, an Zukunft net méi wëllen am Comité permanent du Travail et de l’emploi ze siegéieren an do matzeschaffen. Vun de Gewerkschafte gëtt dat als eng Zorte Kënnegung vun der Sozial-Partnerschaft gewäert, ëmsou méi well d’Patronatsvereenegung oppen annoncéiert huet, dass si net méi vill vun engem Tripartite-Verhandlungs-Modus fir d‘Zukunft hält.

„Kommt a verdeedegt d’Rechter vun de Leit, déi schaffen géint dës Attack vum Patronat“, heescht et an der Invitatioun vun den 3 Gewerkschaften fir de Protest-Piquet. Dësen ass um 19 Auer am Parc Hotel zu Dummeldeng.