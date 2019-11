Zanter en Dënschdeg sinn 11 nei Petitiounen um Site vun der Chamber online.

Bis den 30. Dezember musse si op d’mannst 4.500 Signatairë beienee kréien, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber kënnt.

Ënnert anerem gëtt eng Reform vun de Schoulvakanze gefuerdert, andeems d’Summervakanz manner laang soll ausfalen, an dofir méi Deeg sollen am Hierscht a fir d’Fuesent fräi sinn.

De 6. Dezember, also Kleeserchersdag soll en neie Feierdag ginn.

E Petitionär freet, dass déi sougenannten E-Trottinette sollen am Land verbuede ginn.

Eng aner wëll, dass Englesch als administrativ Sprooch zu Lëtzebuerg unerkannt soll ginn.

An eng weider fuerdert, dass net méi geheescht däerf ginn.

De nächsten ëffentlechen Debat iwwert eng Petitioun ass iwwerdeems e Méindeg de Mëtten. Do geet et ëm eng Steier-Baisse fir Celibatairen.

Déi 11 Petitiounen:

Pétition publique n°1426 - Agressions et vols : Plus de mesures de sécurité pour tous les citoyens contre les agressions et les vols

Pétition publique n°1425 - Verbindlech Gemengen a Nationalreferenden / Référendums communaux et nationaux contraignants / Verbindliche kommunale und nationale Referenden

Pétition publique n°1421 - Nouveau jour férié: le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas !

Pétition publique n°1422 - [LU:] Maximum vu gebrauchten Ënnerschreiften uweisen. #4.500 / [FR:] Afficher le maximum de signatures à atteindre. #4.500

Pétition publique n°1415 - Le suicide en lien avec l’activité professionnelle doit être reconnu comme un accident de travail

Pétition publique n°1414 - Petitioun fir Englesch als administrativ Sprooch zu Lëtzebuerg un ze erkennen: Ännerung vum Sproochegesetz vun 1984

Pétition publique n°1418 - Loi pour interdire la mendicité de rue

Pétition publique n°1410 - Réduire radicalement l'utilisation de bouteilles en plastique au Luxembourg avec une législation qui interdit la vente de boissons en bouteilles plastiques dans tout le pays (ou, alternativement, rendre la consigne obligatoire)

Pétition publique n°1409 - Das Verbieten in Luxembourg von E-Scootern ou Interdiction des E-trottinettes

Pétition publique n°1407 - Reform der Schulferien - kürzere Sommerferien, längere Herbst- und Karnevalsferien

Pétition publique n°1404 - Petition für die Erschaffung einer Petitionsapp