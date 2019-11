Um Dënschdeg goufen, respektiv ginn et grouss Problemer, wann ee mat der Bancomatskaart bezuele wollt. Dat huet eis SIX Payment Services bestätegt.

De Problem ass um 8.54 Auer ugaangen, wouduerch Bezuele mat der Bancomatskaart am ganze Land problematesch, bis onméiglech war. Verschidde Butteker hate sech bei RTL gemellt, fir op de Problem opmierksam ze maachen.

Wéi SIX Payment Services matdeelt, gouf de Problem séier fonnt a vun 9.32 Auer un wier de System lues a lues nees ugelaf. All hir Experte géifen dru schaffen, fir dass d'Bezuele mat der Bancomatskaart nees sou séier wéi méiglech an alle Butteker méiglech ass. Dat kéint awer eng Zäitchen daueren, well immens vill Transaktiounen ze verschaffe wieren.

SIX Payment Services informéiert, soubal alles nees normal leeft.

Bei der Helpline vu SIX zu Lëtzebuerg kënnt een aktuell net duerch. Do schéinen all d'Leitunge besat oder iwwerlaascht ze sinn an et leeft just e Band, dass ee mat technesche Problemer ze kämpfen hätt.