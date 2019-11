Lëtzfin.lu ass eng nei Internetsäit, fir de Konsument kuerz an objektiv iwwert Froen zu de perséinleche Finanzen z'informéieren.

D'Offer geet vu ganz allgemengen Informatiounen zu de verschiddene Bezuelmethoden, iwwer konkret Tipps op wat ee beim Investéiere soll oppassen, bis hin zu Simulatioune vun engem Kredit. Donieft gouf eng App fir den Handy ausgeschafft, mat där ee seng perséinlech Finanze kann am Bléck halen. A fir d'Kanner gouf eng App entwéckelt, mat där si hiert Täschegeld besser kënne geréieren an iwwert dee Wee léiere verstänneg mat hire Suen ëmzegoen.

Et wier wichteg, dass Kanner an Erwuessener méiglechst gutt informéiert sinn, fir spéider finanziell Problemer an Iwwerschëldung kënnen z'evitéieren, esou d'Iwwerzeegung vum Direkter vun der CSSF, Claude Marx.

Dësen ass den Owend och Invité am Journal bei eise Kolleege vun der Tëlee.