SOS Faim huet elo Erklärungen zu hirer Campagne ginn, déi d'lescht Woch fir vill Reaktiounen an Opreegung gesuergt huet.

Si haten Affichen a Flyeren opgehaangen a verdeelt, op deene Fotoe vun afrikanesche Männer, Fraen a Kanner ze gesi waren, mat engem eenzege Slogan op Franséisch oder Lëtzebuergesch: "Qu'ils se débrouillent!, respektiv "Se sollen eens ginn!".

AUDIO: Campagne SOS Faim (19.11.19)

D'ONG ass frou, datt d'Leit op dës Affichagë reagéiert hunn, wat weise géif, datt d'Mënsche rassistesch oder xenophob Messagen net toleréieren. De Choix vun der Provokatioun wier e ganz bewosste gewiescht, fir d'Awunner dorop opmierksam ze maachen, datt et eng Abberzuel Leit an Afrika an och an aneren Deeler vun der Welt gëtt, an deenen et net méiglech ass, sech ze debrouilléieren, well se d'Moyenen net hunn.

Mam Slogan hätt ee wëlle mat der Iddi briechen, datt Afrika vun Europa ofhängeg ass an ënnersträichen, datt et drëms geet, de Mënschen d'Méiglechkeet ze ginn, hiert Liewe selwer ze bestëmmen. Dofir mussen hir Rechter unerkannt ginn, zum Beispill d'Recht op Buedem, Waasser a Finanzement.

D'Affichen, déi Enn leschter Woch opgehaange goufen, ginn elo duerch neier ersat, déi de Message an d'Konzept vun SOS Faim erklären. D'ONG huet en Dënschdeg de Moie bei der Presentatioun betount, datt op authentesch Manéier geschafft gouf. D'Leit, déi een op de Fotoe gesäit, liewen am Benin a goufe vun engem lokale Fotograf geknipst, mat hirem Averständnis natierlech, fir d'Gesiichter vun der Campagne ze sinn. Eng Campagne, déi mat der Kommunikatiounsagence Comed realiséiert gouf a 65.000 Euro kascht huet.