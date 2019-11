Béi Affekote gesi beim jeeweils aneren Ugekloten d'Schold. Woufir hir eege Mandante net ze verurteele wieren.

Zweemol e Fräisproch: Dat war d'Fuerderung vun den Affekoten en Dënschdeg de Moien um Stater Geriicht am Prozess géint zwee Männer wéinst zwee Morden am November 2016 um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam!

Dëse Prozess ass ewell a senger 5. Sëtzungswoch ukomm. Et ass een awer op der leschter Ligne droite, mat de Plädoyere vum Me Knaff a vum Me Rosario Grasso.

Duebelmord Schléiwenhaff/Fräiheetsbam /Reportage Eric Ewald

Dee Leschtgenannten huet als Affekot vum Haaptbeschëllegten op déi zwou verschidde Versiounen zu den zwee Morden higewisen. Wat den 1. un engem Drogendealer ugeet, hätt säi Client gesot, deen net erschoss ze hunn. Et sollt dofir, wéinst Zweiwelen, zum Fräisproch kommen. Am Kontext vum zweete Mord un enger Prostituéiert hätt säi Mandant ausgesot, hien hätt dem Matugekloten deen Dag säin Auto geléint. Den Haaptbeschëllegte wär och net eendeiteg z'erkennen op Fotoen, déi deen Auto um Owend vun där Dot op der Gare weisen. Well net kloer bewise wär, dass säi Client d'Fra erschoss hätt, sollt hien och heivu fräigesprach ginn, huet de Me Rosario Grasso gemengt.

Dogéint huet de Me Knaff, Affekot vum zweeten Ugekloten, betount, dass DNA-Spueren den Haaptbeschëllegten a Verbindung brénge mat béiden Doten, net awer säi Mandant. Deen hätt no der 1. Dot misse bei d'Police goen, hätt dat awer net gemaach, aus Angscht, an eppes eragezunn ze ginn. Vun do un, wou hie beim Mord um Drogendealer mat am Auto souz, an de Schoss bis gefall war, wär hien allerdéngs net méi demselwechten. Et hätten och zwee Zeien deklaréiert, dass den Haaptbeschëllegten hinne géintiwwer béid Morde gestanen hätt. Et géif deemno keen Zweiwel doru ginn, dass den Haaptbeschëllegten den Auteur vun den Morde war a säi Client keen erschoss huet. Hien hätt wuel mat am Auto gesiess, wéi den Drogendealer ëmbruecht gouf. De Matugekloten hätt awer näischt gemaach, mä wär, Zitat, „just Zeie vun engem net gewosste Schoss“ ginn. Well keng Elementer virléichen, fir säi Mandant ze condamnéieren, wär dee fräizespriechen.

Dëse Prozess dierft e Mëttwoch mam Requisitoire vum Vertrieder vum Parquet op en Enn kommen.