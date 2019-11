Den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand huet en Dënschdeg de Moie säi Joresrapport un de Chamberpresident an de Staatsminister iwwerreecht.

Dat um Virowend vum Internationalen Dag vun de Kannerrechter.

Aus dem Schrëftstéck geet ervir, datt am Laf vun de leschten 12 Méint eng 130 nei Dossiere beim Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (ORK) opgemaach goufen, déi eng ronn 250 Kanner concernéieren. Eng 30 Dossieren hu sech mat Fäll vun enger Trennung oder Scheedung befaasst, eng ronn Dose goungen der ëm Kanner vun Demandeurs d'Asyl an 9 Dossieren haten de Placement vun engem Kand an engem Foyer oder de placement judiciaire zum Sujet.

Am Rapport vum ORK geet et ënnert anerem och iwwert d'Gewalt géint Kanner, ëm d'familiäert Ëmfeld, grad wéi d'Kannerrechter am Sport oder an der Schoul. E Gesetzesprojet iwwert d'Schafe vun engem neien "Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher" ass iwwerdeems amgaangen, ausgeschafft ze ginn.