D'Lescht Woch stoungen déi lescht Preparative vun der Ouverture vun der "Journée de la Passion" um Programm.

Et kann also gesot ginn, dass deen Ament d'Zäit am Cercle wuertwiertlech gelaf ass. Eng ganz Ekipp vun Handwierker huet misse geréiert a koordinéiert ginn.

Nach méi interessant gouf et awer eréischt, ewéi d'Luxusaueren ukoumen. Hire Wäert läit tëscht e puer dausend an e puer honnertdausend Euro d'Stéck. Hei kritt een ëm déi 40 verschidde Marken ze bewonneren, déi alleguerten hannert d'Vitrinn mussen - an dat ënnert der Responsabilitéit vum Organisateur Jean-Yves Perini.

Kamerae ronderëm de Cercle erlaben et der Securitéit, alles am A ze behalen. Am Endeffekt sinn et awer och d'Assurancen, déi hei e Wuert matzeschwätzen hunn, vue dass all d'Wäertsaachen assuréiert sinn.

D'lescht Joer nom Event goung et scho lass mat der Organisatioun fir dëst Joer. Iwwer 300 Deeg gëtt organiséiert, preparéiert an diskutéiert, an dat ouni d'Sécherheet ze vergiessen. Spezialiséiert Leit mat Erfarung wëssen, wéi d'Sécherheet garantéiert gëtt. Verschidden Informatioune bleiwen och fir ons e Geheimnis, wat jo och ze verstoen ass. Eent ass awer sécher: Sollt et eng Kéier zu engem Tëschefall kommen, dann ass d'Securitéit engem ëmmer ee Schachzuch viraus.