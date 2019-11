De Projet „Wunne mat der Wooltz“ geet gutt weider, mä et kéint nach keen Datum genannt ginn, wéini e komplett ofgeschloss wäert sinn.

Dat huet de Logementsminister Henri Kox en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber op d'Fro vum DP Deputéierten André Bauler geäntwert. 800 Wunnenge sollen zu Wolz gebaut ginn, déi an ëffentlecher Hand leien. 7 PAPe misste fir dëse Projet ëmgesat ginn, 3 wieren an der Tëschenzäit gestëmmt, déi aner 4 kéimen nach no.

Donieft waren et d'Prezisioune vum Logementsminister, datt d'ëffentlech Gebaier, déi an de Quartier komme sollen, dorënner eng Schoul, eng Maison relais, eng Museksschoul, Sportinfrastrukturen an e Kannermusée, zum Deel amgaange sinn, gebaut ze ginn. Zu Wolz wäerten an Zukunft 10.000 bis 11.000 Leit wunnen. Wat d'Infrastrukturen ugeet, zum Beispill d'Kläranlag, wier esou ugeschloss, datt se dëse Wunnprojet packe géing, huet den Henri Kox nach betount.